Sydkorea affyrer skud mod nordkoreansk skib på maritim grænse

Skibet har angiveligt krydset den del af grænsen, der er kendt som Den Nordlige Grænselinje tæt på øen Baengnyeong, men trak sig tilbage nordpå efter varslingsskuddene.

Yonhap skriver, at det nordkoreanske militær har oplyst, at et sydkoreansk skib få minutter efter trængte ind over grænsen. Det nordkoreanske militær affyrede ti varslingsskud som svar herpå, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau.

Den dårligt markerede grænse ud for den koreanske halvøs vestkyst har været genstand for en række sammenstød mellem de to lande. Blandt andet to angreb i 2010, hvor 50 sydkoreanere mistede livet, skriver nyhedsbureauet AP.