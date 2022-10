Xi Jinping sikrer sig tredje periode som kinesisk leder

- Jeg ønsker oprigtigt at takke hele partiet for den tillid, I har vist, siger Xi efter genvalget og lover at arbejde hårdt.

Baggrunden for Xis dominans er blandt andet, at han i 2018 sørgede for at få afskaffet en grænse på maksimalt to perioder for kinesiske præsidenter.

Under ham er Kina fortsat som en økonomisk magtfaktor i verden, og der er blevet foretaget store militære investeringer. Det har blandt andet ført til bekymring og modstand fra USA.

- Kina kan ikke udvikle sig uden verden, og verden har også brug for Kina, siger Xi.

- Efter mere end 40 år med utrættelige bestræbelser på reformer og at åbne os har vi skabt to mirakler - hurtig økonomisk udvikling og langvarig social stabilitet.