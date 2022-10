Afsat pakistansk premierminister udelukkes fra valg i fem år

Både oppositionen og flere iagttagere mener, at Khan har mistet militærets opbakning, men det afviste premierministeren selv.

Khan har hævdet, at USA stod i spidsen for et internationalt komplot for at fjerne ham fra magten. Han fremlagde ikke nogen beviser, der kan bakke op om den påstand.

Ifølge valgkommissionen i Pakistan har han også solgt gaver, han modtog som premierminister, i strid med loven.

Derfor bandlyses han fra at stille op i fem år.

Imran Khans advokat, Gohar Khan, oplyser ifølge AFP, at Imran Khans lejr er stærkt uenig i afgørelsen. De vil nu få den prøvet ved landets højesteret.