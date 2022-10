Under militærøvelsen tirsdag affyrede Sydkorea dusinvis af artillerigranater tirsdag mellem klokken 9.55 og klokken 17.22.

- For at sende en alvorlig advarsel endnu en gang sikrede hæren sig, at enheder på øst- og vestfronterne gennemførte en truende advarselsaffyring mod havet i øst og vest om natten den 18. oktober som en kraftig militær modreaktion, lyder det i en udtalelse fra den nordkoreanske hær, som er blevet udgivet af det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

- Fjenderne bør øjeblikkeligt stoppe deres uforsvarlige og ansporende provokationer, der eskalerer spændinger ved forreste linje.