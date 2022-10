Nordkorea hævder endnu engang at have testet missiler

Nordkorea hævder torsdag at have testet to langtrækkende krydsermissiler.

Det skriver landets statslige nyhedsbureau KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den seneste tid har Nordkorea gennemført en lang række våbenafprøvninger, der har skabt spændinger på den koreanske halvø.

Samtidig har det højnet frygten for, at regeringen i Pyongyang kan finde på at foretage den første faktiske atomtest siden 2017.