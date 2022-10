Dansk ambassadør fik nær kaffen galt i halsen af missilvarsel

- Tirsdag kom der en melding på den japanske nyhedstjeneste om, at alle japanere skulle gå i dækning. Det er noget, der lige får en til at reflektere, og morgenkaffen kom jo heller ikke helt ned i halsen, siger Peter Taksøe-Jensen.

Evakueringsordren blev kort efter indskrænket til kun at gælde den nordlige del af Honshu, landets største ø, hvor hovedstaden Tokyo ligger, og Japans nordligste hovedø, Hokkaido.

- Men det bidrager til, at vi her - men også japanerne - får helt frem på lystavlen, at der er en alvorlig trussel fra Nordkorea, og man kan blive ramt af missiler i det her land, siger ambassadøren.