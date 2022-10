Politiets elefantryttere har fået ram på menneskeædende indisk tiger

- To hold drog lørdag eftermiddag ind i skoven på to elefanter, og det tredje ventede der, hvor vi regnede med, at tigeren ville gå ud - vi affyrede fem skudsalver for at dræbe den der, siger Kiran Kumar, som er lokal politichef.

Dyret var en han, formentlig mellem tre og fire år.

Operationen tog omkring seks timer. Otte skytter var involveret, oplyser Kumar.

Området har givet tigeren gode muligheder for at overraske og angribe mennesker og deres dyr, da der er mange store marker med sukkerrør.

Et af ofrene - en 12-årig pige - blev ifølge meldinger slæbt ud af sin seng onsdag aften af tigeren.

Lokale i landsbyerne omkring tigerreservatet var stoppet med at gå ud om aftenen efter tigerens første angreb i maj. Det gik hårdt ud over en teenager.