Kim Jong-un: Atomhær er klar til at ramme mål til enhver tid

- Selv om fjenden fortsætter med at tale om dialog og forhandlinger, så har vi ingenting at tale om, og vi føler heller ikke et behov for det, rapporterer KCNA.

Ifølge det nordkoreanske nyhedsbureau besluttede Arbejderpartiet i Nordkorea at gennemføre øvelserne som et ”uundgåeligt svar” på en storstilet mobilisering af amerikanske og sydkoreanske flådestyrker, herunder et hangarskib og en atomdrevet ubåd.

Så sent som natten til søndag lokal tid affyrede Nordkorea to missiler.

Ifølge Japans forsvarsminister, Toshiro Ino, fløj de 350 kilometer, hvorefter de landede uden for Japans eksklusive økonomiske zone.

Myndigheder i Sydkorea har tidligere sagt, at missilaktiviteten fra Nordkorea tyder på, at landet er ved at gøre klar til at foretage nye prøvesprængninger med atomvåben.