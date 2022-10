Indonesien sigter betjente og arrangører efter stadiontragedie

Mange af de omkomne blev kvalt eller trampet ihjel.

Politichef Listyo Sigit Prabowo siger på et pressemøde, at arrangører og politifolk er blandt de, der efterforskes, og at flere personer kan blive sigtet.

De seks er sigtet for kriminel uagtsomhed med dødelig udgang. Kendes de skyldige i sigtelsen, kan de blive idømt op til fire års fængsel.

Tre politibetjente er sigtet på grund af deres brug af tåregas. Chefen for den komité, der arrangerede kampen, og chefen for sikkerheden på stadion er også sigtet.