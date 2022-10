Oversvømmelser har sendt op til ni millioner i fattigdom i Pakistan

Verdensbanken siger, at oversvømmelseskatastroferne i Pakistan kan sende mellem seks og ni millioner mennesker i landet ind i fattigdom.

Monsunregn og efterfølgende oversvømmelser har de seneste måneder krævet over 1700 menneskeliv og ødelagt over to millioner husstande. Samtidig har vandmængderne ødelagt infrastruktur og levebrød for mange millioner.