Japan bad borgere søge dækning for nordkoreansk missil

Advarslen gjaldt for to præfekturer i det nordlige Japan, skriver det japanske medie NHK ifølge AFP.

Togdriften i det nordlige Japan blev desuden indstillet på grund af missilet.

På en pressebriefing natten til tirsdag dansk tid siger den japanske regerings talsmand, Hirokazu Matsuno, at Nordkorea har affyret et ballistisk missil mod øst.

Han siger også, at det nordkoreanske missil med stor sandsynligvis fløj over Japan, og at det faldt i vandet uden for Japans eksklusive økonomiske zone.