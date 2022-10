Indonesiens Fodboldforbund (PSSI) oplyser i en erklæring, at der er sket betydelige materielle skader omkring stadion.

Derudover har PSSI besluttet, at Arema FC ikke kommer til at være vært for flere kampe i resten af sæsonen.

PSSI oplyser videre, at fodboldforbundet vil indlede en undersøgelse af, hvad der skete efter kampen. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har også bedt forbundet om en rapport, oplyser det.

PSSI har sendt folk afsted til stadion for at undersøge hændelserne.

Forbundet håber at kunne undgå sanktioner fra Fifa, lyder det.

- Det gør vi for at vise respekt, udtaler Akhmad Hadian Lukita, der er direktør for ligaens ejer, PT LIB.

Malang ligger i provinsen Østjava på øen Java.

Hændelsen er en af verdens værste stadionkatastrofer.