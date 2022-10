Mindst 35 dræbt og 82 såret ved angreb på skole i Kabul

En selvmorder bragte en bombe til eksplosion i et klasseværelse på en uddannelsesinstitution. Det skete, da unge elever var i gang med en prøveeksamen for at forberede sig til optagelsesprøven på universitetet.

Angrebet fandt sted i bydelen Dasht-e-Barchi i det vestlige Kabul. Bydelen er hjemsted for en stor befolkning af Afghanistans hazarafolk.

Hazara er en etnisk minoritet i Afghanistan. De er primært praktiserende shiamuslimer i en land, som overvejende er sunnimuslimsk.

Den væbnede islamistiske bevægelse Taliban, som tog magten i Afghanistan for godt et år siden, praktiserer desuden en meget striks og konservativ form for sunniislam.