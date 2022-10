Nyhedsbureauet Reuters skriver, at missilerne er affyret mod østkysten af den koreanske halvø.

Det er fjerde gange i denne uge, at Nordkorea affyrer missiler.

Affyringen sker, efter at USA’s vicepræsident, Kamala Harris, i denne uge har besøgt Sydkorea. Inden Harris’ besøg i Sydkorea affyrede Nordkorea også missiler.

Fredag holdt de amerikanske, japanske og sydkoreanske flåder desuden en trilateral anti-ubådsøvelse for første gang i fem år.

Det amerikanske militær oplyser, at det er klar over, at de ballistiske missiler er blevet affyret, men at de ikke udgør en trussel mod amerikanske eller allierede soldater i området.