Seoul: Nordkorea har affyret to ballistiske missiler

Nordkorea har affyret to uidentificerede ballistiske missiler, oplyser Sydkoreas militær onsdag. Missilerne, der blev sendt ud over Det Japanske Hav, har fået Sydkorea til at forstærke grænsebevogtningen.

Det er kun tre dage siden, at Nordkorea foretog en missiltest.

Nordkoreanerne har affyret over 30 missiler i år indtil nu.