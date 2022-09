Indien forbyder muslimsk parti

Gruppen anklages for at give væbnet træning til dens tilhængere.

- Den radikaliserer bevægelsens tilhængere til ”anti-indisk virksomhed”, heder det i anklagerne.

PFI skal ifølge regeringen have forbindelser til blandt andet jihadister i Islamisk Stat.

Forbuddet kommer efter razziaer af gruppens kontorer, hvor flere end 200 medlemmer af organisationen er blevet anholdt

PFI afviser anklagerne og beskylder politiets efterforskere for at have plantet falske beviser.

Kritikere af den indiske premierminister, Narendra Modi, mener, at en årrække med hindunationalistisk politik er baggrunden for øgede spændinger.