Nordkorea har testet missil forud for amerikansk besøg i Sydkorea

Cirka 20 minutter efter den japanske kystvagts melding oplyser det japanske medie NHK, at missilet skulle være faldet ned.

Der er tale om et ballistisk missil.

Affyringen sker, kort efter at et amerikansk hangarskib ankom til Sydkorea for at deltage i en fælles militærøvelse. Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, skal desuden besøge Sydkorea i næste uge.

Tidligere på ugen skrev Yonhap, et sydkoreansk nyhedsbureau, at det sydkoreanske militær havde set tegn på, at Nordkorea var ved at forberede en prøveaffyring med en atomraket fra en ubåd.