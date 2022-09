Sydkorea ser tegn på at Nordkorea vil affyre atomraket fra ubåd

Det var en krig, hvor USA deltog med soldater på Sydkoreas side. På den anden side kæmpede kinesiske soldater sammen med Nordkoreas hær, som også fik støtte fra Sovjetunionen.

Der blev indgået en våbenstilstand i 1953. Men de to lande har aldrig formelt afsluttet krigen.

En højt placeret embedsmand i USA’s regering fortalte fredag under en briefing, at en test med et atomvåben eller en anden nordkoreansk provokation måske kan være i vente under Harris’ besøg i området.

Et amerikansk hangarskib nåede fredag til Sydkorea. Det er første gang i fire år, at et hangarskib skal deltage i en fælles militærøvelse, som USA og Sydkorea vil afholde.

Nordkorea fordømmer hver gang USA’s deltagelse i de fælles militærøvelser og siger, at det viser USA’s og Sydkoreas fjendtlige hensigter.