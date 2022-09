Bombe dræbte syv og sårede over 40 ved moské i Kabul

Talibanbevægelsen overtog regeringsmagten i Afghanistan for over et år siden - den 15. august 2021. Siden da har IS ramt landet med flere dødelige angreb. De har primært været målrettet religiøse minoriteter.

IS har ikke kontrol over nogen områder i Afghanistan. Det har dog flere små grupperinger, der udfører angreb forskellige steder i landet.

USA stod i spidsen for en invasion af Afghanistan i 2001, som endte med at vælte den daværende Taliban-regering.

Det skete, efter at den islamistiske bevægelse havde nægtet at udlevere den nu afdøde leder af al-Qaeda Osama bin Laden i kølvandet på angrebene mod USA 11. september 2001.