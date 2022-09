Voldsom eksplosion har dræbt og såret mange ved moské i Kabul

En voldsom eksplosion har lydt tæt ved en moské i Afghanistans hovedstad, Kabul, da folk var ved at for lade stedet efter fredagsbønnen.

Det oplyser en talsmand for politiet.

Der er et antal ofre for den formodede bombe. Men der er endnu ikke overblik over hvor mange.

Et hospital oplyser, at det har modtaget fire døde og ti sårede.