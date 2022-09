Japaner satte ild til sig selv i protest mod Abes statsbegravelse

LDP oplyste tidligere i september, at en undersøgelse viser, at næsten halvdelen af LDP’s 379 lovgivere har en eller anden form for forbindelse til kirken.

På det tidspunkt, hvor det blev annonceret, at Abe ville få en statsbegravelse, var et snævert flertal i befolkningen for det, men holdningen har siden ændret sig markant.

Talrige meningsmålinger viser nu, at et flertal af japanerne er imod statsbegravelsen, hvilket er med til at sende støtten til Kishida nedad.