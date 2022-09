36 er døde efter kampe mellem Kirgisistan og Tadsjikistan

Ud over de 36 dræbte er 134 blevet såret i kampene.

Indenrigsministeriet i Tadsjikistan meddeler, at der også er civile blandt de dræbte. Men ministeriet har ikke oplyst, hvor mange det drejer sig om, skriver nyhedsbureauet AFP.

Natten er forløbet fredeligt, meddeler grænsemyndigheder i Kirgisistan.

Begge lande har beskyldt hinanden for at genstarte de dødelige kampe, som ellers skulle have været dæmpet med en våbenhvile, der blev indgået fredag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse lyder det fra Kirgisistans grænsemyndigheder, at landets styrker fortsat har afvæbnet angreb fra nabolandet.