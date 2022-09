Landjordens fartkonge er tilbage i Indien efter årtiers fravær

I årevis har Indien forsøgt at få dyret tilbage til landet. De indledende samtaler med Namibia og Sydafrika begyndte allerede i 1990’erne, og selve projektet har været på trapperne i over et årti.

Kritikere har sået tvivl om, hvorvidt geparderne kan trives i Indien og blandt andet udtrykt bekymring for mulige sammenstød med leoparder i landet.

Arrangørerne bag ordningen er dog ikke bekymrede.

- Geparder er rigtig gode til at tilpasse sig, og jeg går ud fra, at de vil tilpasse sig i det her miljø. Jeg har ikke særlig mange bekymringer, siger Laurie Marker, der kommer fra en namibisk bevarelsesfond for geparder.

Geparden er verdens hurtigste landdyr og kan nå en topfart på omkring 113 kilometer i timen, skriver BBC. Til sammenligning havde den jamaicanske sprinter Usain Bolt en topfart på 44,72 kilometer i timen, da han i 2009 slog verdensrekorden på 100-meterdistancen.