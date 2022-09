Kim Jong-un rasler med atomsablen med ny lovgivning

Striden om Nordkoreas arsenal af atomvåben har været omtrent lige så længe, som Kim Jong-un har siddet på magten i landet. Han trådte til efter sin fars død i 2011.

Landet er et af verdens fattigste, dets befolkning lever i høj grad i sult, og atomvåbnene er en af Kim Jong-uns eneste reelle styrkepositioner på den internationale scene.

Den nye lov om atomvåben erklærer Nordkorea for en ”ansvarlig atomvåben-nation”.

Den gør det muligt for Nordkorea øjeblikkeligt at svare igen med atomvåben, hvis landet står over for et angreb eller en invasion.