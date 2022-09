Sydkorea vil drøfte genforening af adskilte familier med Nordkorea

Forholdet mellem de to lande har længe været anstrengt på grund af Nordkoreas atomprogram og Sydkoreas tætte forhold til USA, som nordkoreanerne ikke bryder sig om.

- Syden og norden bør konfrontere de smertelige dele af virkeligheden. Vi må løse sagen, inden begrebet ”separerede familier” forsvinder, siger genforeningsminister Kwon Youngse i en pressebriefing sendt på tv.

Kwon siger, at han håber, at de ansvarlige embedsmænd fra de to koreanske nationer vil mødes ansigt til ansigt hurtigst muligt til en oprigtig diskussion.