12-årigs død forstærker diskussion om Indiens vilde hunde

Dyreværnsgrupper mener, at de officielle tal for rabies-dødsfald fra WHO er overdrevne. Der har blandt andet i Kerala været konfrontationer mellem dyreværnsgrupper og kampagneledere, som opfordrede til aflivning af omstrejfende hunde.

I denne uge skal Indiens højesteret behandle et krav fra den føderale regering og fra delstatsregeringer om indgreb over for herreløse hunde.

Det er en del af kravet, at et program, hvor omstrejfende hunde indfanges, steriliseres og vaccineres, bliver opgivet, da det angiveligt ikke virker og ikke udføres rigtigt. I stedet vil politikerne bag kravet have hundene aflivet.

Man kan få rabies ved at blive bidt af et dyr, der er smittet med virusset, og det kan føre til en dødelig hjernebetændelse.