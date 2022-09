46 meldes omkommet efter jordskælv i det sydvestlige Kina

Kina satte gang i meget omfattende militærøvelser, umiddelbart efter at Nancy Pelosi besøgte Taiwan.

Kina holder fast i, at Taiwan er en del af Kina, selv om østaten har sin egen demokratisk valgte regering.

Den amerikanske regering har flere gange understreget, at Pelosi tog på besøg i Taiwan af egen drift, og at det ikke er et udtryk for, at USA anerkender Taiwan som et selvstændigt land.