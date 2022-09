Bombe har kostet mindst 23 livet ved moské i Afghanistan

En bombe mod den største moské i Herat i det vestlige Afghanistan har kostet 18 mennesker livet. Det oplyser en talsmand for den lokale guvernør.

Blandt de dræbte er en prominent imam, Mujib ur Rahman Ansari.

Han blev berømt og berygtet, da han i juli under et religiøst møde i Kabul svor, at enhver, der begår ”den mindste handling” mod Talibans regering, skal have hugget hovedet af.