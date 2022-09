Taiwan: Rigtigt at skyde uidentificeret drone ned

- Vi vil aldrig provokere, men vi vil gøre det mest hensigtsmæssige for at beskytte vores land og vores folk, siger han fredag til journalister.

Ifølge det kinesiske udenrigsministerium prøver Taiwans regering at piske en stemning op imellem østaten og fastlandet Kina.

Kinas kontor for taiwanske affærer kalder også forsøget på at skabe en konflikt for ”ekstremt latterligt”.

Taiwan har flere gange kritiseret Kina for at flyve for tæt på Kinmen-øerne, som er det område under Taiwans kontrol, der ligger tættest på fastlandet Kina.