Kinesisk millionby lukker ned efter hundredvis af coronatilfælde

Som i andre lande er det omikron-varianten, der er den dominerende i Kina. Den er meget smitsom, men giver typisk et mindre alvorligt sygdomsforløb end tidligere varianter.

I Chengdu er det tilladt for én person i hvert hjem at gå ud en gang i døgnet for at købe mad og andre nødvendigheder. Det er dog en betingelse, at de kan fremvise en negativ coronatest.

Chengdu er ikke den eneste kinesiske storby, der er blevet lukket ned for at begrænse spredningen af coronavirus.

I de seneste dage er det samme sket i blandt andet Dalian i det nordøstlige Kina. Her bor der omkring seks millioner mennesker.

Også i byerne Chengde og Shijiazhuang, der ligger tæt ved hovedstaden Beijing, er der indført udgangsforbud. Det er ikke oplyst, hvor mange mennesker det omfatter.