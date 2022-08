Afghanistan bader i lysshow ved jubilæum for USA's tilbagetrækning

Ikke desto mindre er flere afghanere glade for, at Taliban og Vesten ikke længere bekriger hinanden på afghansk jord.

- Vi er lykkelige over, at Allah har fjernet de vantro fra vores land, og at det islamiske emirat er blevet etableret, siger Zalmai, en indbygger i Kabul, til det franske nyhedsbureau AFP.

Taliban har lukket pigeskoler, udelukket kvinder fra mange embedsstillinger og beordret, at de kun må bevæge sig udenfor fuldt tildækket i burka.

En beboer i den afghanske storby Kandahar, Oranoos Omerzai, måtte forlade sit arbejde på grund af de nye regler.

- Nu sidder jeg bare derhjemme uden noget arbejde, fortæller hun til AFP.

Ingen ud over Taliban selv anerkender bevægelsen som Afghanistans legitime regering. Som resultat af Talibans kapring af magten blev milliarder af dollar i nødhjælp til landet indefrosset. Landets 38 millioner store befolkning står nu over for en humanitær krise.