Indere protesterer mod løsladelse af 11 gruppevoldtægtsmænd

En studerende ved navn Aditi, der også deltager i protesterne, mener også, at nok er nok.

- Dette kvindehad og patriarkat er vokset så meget, at det har nået et punkt, hvor voldtægt nu er normalt for mennesker, siger Aditi.

Parallelt med protesterne har flere end 100 pensionerede embedsmænd skrevet til den indiske overdommer i sagen og udtrykt bekymring for, at løsladelsen af voldtægtsmændene kan få frygtelige konsekvenser for kvinders sikkerhed i landet.

Det har også vakt kritik, at de 11 voldtægtsmænd blev løsladt på dagen for 75-året for Indiens uafhængighed.

Efter løsladelsen udtalte Bilkis Bano i en erklæring, at hun var ”tom for ord”.

- Jeg er stadig helt følelsesløs.