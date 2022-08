Taiwan: Kinas militærøvelser har givet os flere venner

- Mange internationale venner har allerede fortalt os, at de er meget interesserede i at komme til Taiwan. Formålet er meget enkelt: at vise solidaritet, siger udenrigsminister Joseph Wu.

I Danmark har politikere fra seks partier for nylig meldt sig klar til at besøge Taiwan, når et forventet efterårsvalg er ovre. Det skriver Politiken.

Der er tale om ordførere fra Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale og Danmarksdemokraterne.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.