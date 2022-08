Britisk eksambassadør og ægtemand meldes anholdt i Myanmar

Bowman har et over tre årtier langt forhold til Myanmar.

Hun står i øjeblikket i spidsen for Myanmar Center for Responsible Business. Det er et projekt, der skal sikre, at investeringer i Myanmar overholder internationale menneskerettighedsstandarder.

En kilde med kendskab til anholdelserne siger, at Bowman og hendes ægtemand er blevet anklaget for brud på immigrationsloven. Ifølge nyhedsbureauet AFP kan det straffes med op til fem års fængsel.

De to sendes angiveligt til Insein-fængslet, der ligger i udkanten af Myanmars største by, Yangon. Det er kendt for at huse politiske fanger.