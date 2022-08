Japans politichef trækker sig efter attentat på Shinzo Abe

Den nationale politichef i Japan, Itaru Nakamura, har torsdag trukket sig fra posten som følge af drabet på den tidligere premierminister Shinzo Abe.

Det oplyser politichefen på et pressemøde.

- Vi har besluttet os for at lave udskiftninger i vores stab og starte på en frisk med vores opgave med at sørge for sikkerheden. Det er derfor, jeg har afleveret min opsigelse, siger Itaru Nakamura ifølge nyhedsbureauet AFP.