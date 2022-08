Thailands premierminister suspenderet af domstol

Et sagsanlæg mod premierministeren kan komme til at medføre, at han bliver tvunget til at gå af inden et ventet parlamentsvalg.

Forfatningsdomstolens dommerpanel vedtog enstemmigt, at en retssag, som oppositionspartierne har søsat, er legitim. Domstolen peger på, at premierministeren har siddet længere på sin post, end forfatningen tillader.

Prayut er tidligere hærchef. Han kom til magten ved et kup i 2014, hvor den daværende demokratisk valgte regering blev fjernet.

Han blev civil regeringschef i 2019. Det skete, efter at et valg var blevet gennemført på baggrund af en forfatning, der var udfærdiget af militæret.