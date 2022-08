Hedebølge og tørke har sendt elproduktion i knæ i dele af Kina

I regionen Chongquing blev der målt 45 grader i sidste uge. I storbyen af samme navn med 16 millioner indbyggere har myndighederne mandag besluttet, at mere end 500 butikscentre, hoteller og andre virksomheder skal indskrænke deres åbningstid. Det er for at spare på strømmen.

I naboprovinsen Sichuan mangler der strøm fra vandkraftværker. Her har virksomheder fået pålagt at spare på strømmen resten af arbejdsugen.

Produktionen af strøm fra vandkraft i Sichuan er kun det halve af normalt.

Det har ramt kemiske virksomheder. Men også fremstillingen i Chongquing af batterier til elbiler. Her er produktionen sat i stå.

Bilfabrikken Toyota har først mandag delvist genoptaget arbejdet på dets afdeling i Sichuan. Det sker, efter at arbejdet blev suspenderet i sidste uge.