Sydkorea og USA trodser Nordkorea og har indledt militærøvelser

Midt i fornyede spændinger med Nordkorea har Sydkorea og USA mandag indledt en række fælles militærøvelser.

Det oplyser embedsmænd i den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

De allierede forbereder sig på at skærpe beredskabet over for potentielle våbentest fra Nordkorea.

Sommerøvelserne, der i år har fået navnet Ulchi Freedom Shield, er planlagt til at slutte 1. september.