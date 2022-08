Kriminelle drev falsk politistation i indisk delstat i otte måneder

Episoder, hvor svindlere udgiver sig for at være politifolk eller soldater er almindelige i Indien, hvor der er udbredt frygt og respekt for personer i uniform.

Men det er usædvanligt, at kriminelle har drevet en falsk politistation.

Banden i byen Banka tjente penge på politistationen i en periode på omkring otte måneder, inden det lokale politi fik færten af deres aktiviteter, oplyser Srivastava.

For at virke mere troværdige sørgede de for, at der var flere betjente på politistationen samtidigt. En del betjente var fattige i området, som blev betalt for at foregive at arbejde på stationen.