Kinesisk-canadisk finansmand idømt 13 års fængsel i Kina

Canadas ambassade i Beijing sagde i juli, at dets diplomater blev forment adgang til ham.

Relationerne mellem Canada og Kina er blevet belastet af en anholdelse i 2018 i Vancouver af Meng Wanzhou fra Kinas telecomgigant Huawei. En anholdelse, som de canadiske myndigheder foretog på anmodning fra USA.

Kina anholdt efter anholdelsen af Meng to canadiere i Beijing og boykottede delvist canadiske landbrugsprodukter. Meng og de to anholdte canadiere blev løsladt i september 2021 efter et forlig i Mengs sag i USA. Der har siden været forhåbninger om en nye begyndelse i de canadisk-kinesiske relationer.

Da Xiao forsvandt i Hongkong rapporterede lokale medier i Hongkong, at han var blevet bortført af kinesiske agenter. Det forstærkede frygten for, at det kinesiske kommunistparti var ved at ophæve Hongkongs selvstyre og dermed områdets rolle som et internationalt finansielt centrum.