Kina vil afskrække amerikanerne med nye øvelser nær Taiwan

- Kinas Befrielseshær bliver ved med at træne og forberede sig på krig og vil gøre alt for at forsvare den nationale suverænitet og vores territorie, siger Wu Qian, talsmand for Kinas forsvarsministerium, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi vil ødelægge alle forsøg på at danne en form for ”Taiwan-uafhængighed” og nedkæmpe andre landes forsøg på at blande sig, lyder det.