24 millioner afghanere mangler hjælp et år efter Talibans sejr

Ifølge nødhjælpsorganisationen var næsten dobbelt så mange børn i juni i år i behandling for livstruende underernæring i forhold til juni sidste år.

- Vi taler om et samfund, som har været hårdt plaget af både naturkatastrofer, pandemi og forskellige ting oven i den her magtovertagelse. Afghanistans økonomi er stort set kollapset inden for det sidste halve år, siger Susanne Dahl.

Taliban havde også magten i Afghanistan mellem 1996 og 2001. De rykkede ind i regeringskontorerne i Kabul sidste år, og lovede en mindre restriktiv linje over for kvinder end sidst, de havde magten.

Men det har ikke holdt stik, fortæller Susanne Dahl.

- Afghanistan har som det eneste land i verden udelukket piger fra at tage en ungdomsuddannelse, og det er et kæmpe svigt af deres rettigheder med store, store konsekvenser for det liv, de drømmer om, siger hun.