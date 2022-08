Kim Jong-un om få coronadødsfald: Det er et mirakel

Da covid-19 først dukkede op i begyndelsen af 2020, var Nordkorea hurtig til at lukke helt af for omverdenen, berettede lægetidsskriftet The Lancet i slutningen af juni.

Ifølge The Lancet har Nordkorea begrænset kapacitet til at teste borgere for covid-19, og det er uvist, hvor stor en del af befolkningen der er blevet vaccineret.

Nordkorea har ikke offentliggjort tal for antallet af smittede. Men myndigheder har offentliggjort statistikker over tilfælde af ”feber”.

Disse toppede 15. maj med næsten 400.000 febertilfælde. Det blev efterfulgt af et støt fald til omkring 100.000 nye tilfælde om dagen ved udgangen af måneden.

Ikke alle tilfælde af feber er udløst af covid-19, og ikke alle covid-19-tilfælde er karakteriseret ved feber, understreger The Lancet.