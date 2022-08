Beviser på forbrydelser hober sig op mod Myanmars militær

- Vi samler og gemmer beviserne, så de en dag kan stilles til ansvar.

IIMM blev oprettet af FN’s Menneskerettighedskontor i september 2018. Det ligger i Genève og begyndte officielt sit arbejde i 2019.

Kuppet i Myanmar 1. februar sidste år kom efter et valg i november 2020.

Her havde Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga, sikret sig en stor sejr. Militæret mente dog, at der havde været svindel involveret, og det var en af årsagerne til, at det nogle måneder senere udførte et kup.

Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Suu Kyi er i henhold til Myanmars forfatning udelukket fra at blive præsident, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere.