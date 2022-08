Rekordstore mængder regn har efterladt mindst syv døde i Seoul

Fire døde, da de blev fanget i oversvømmede bygninger, en menes at være blevet dræbt ved elektrisk stød, en blev fundet under et væltet busstoppested, og en døde i et jordskred.

Derudover er ni mennesker kvæstet, mens seks savnes.

Katastrofemyndighederne har hævet kriseberedskabet i området til det højeste.

KMA har udsendt advarsler om kraftig regn for hovedstaden og hovedstadsområdet, hvor der bor 26 millioner mennesker, såvel som for provinserne Gangwon og Chungcheong.

KMA forventer, at den kraftige nedbør over den centrale del af landet vil fortsætte frem til og med i hvert fald onsdag.

- Dette fænomen ses forekomme oftere på grund af klimaforandringer, som har resulteret i en forlænget sommer, siger en embedsmand fra KMA, som ønsker at være anonym.