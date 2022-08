Taiwans militær øver sig i at forsvare sig mod angreb fra Kina

Frygten for en krig med Kina, der anser Taiwan som en del af landet, er øget, efter at Kina i den forgangne uge reagerede kraftigt på, at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi besøgte Taiwan.

Pelosis besøg fik Kina til at indlede en stor militærøvelse nær Taiwan. Pelosi er formand for Repræsentanternes Hus og nummer tre i USA’s politiske hierarki. Besøget var USA’s mest prominente i Taiwan i årtier.

Den kinesiske regering meddelte mandag, at de omfattende militærøvelser fortsætter.

De godt 23 millioner indbyggere i Taiwan lever under en konstant trussel om en invasion fra Kina.