80.000 turister er strandet i Kinas Hawaii efter coronaudbrud

Sanya er ikke den eneste by på øen Hainan, der er ramt af nedlukninger. Det skriver mediet Bloomberg.

Udbruddet på den populære ferieø kommer samtidig med højsæsonen for turister. Nedlukningen har dermed flere steder lukket for muligheden for at besøge øens mange karaokebarer, pubber og spafaciliteter.

Supermarkeder og apoteker er stadigvæk åbne.

Hainan er ikke det eneste sted i Kina, som de seneste måneder er blevet lukket ned. Også i en forstad til Wuhan, byen i det centrale Kina, hvor de første tilfælde af coronavirus blev registreret, blev der i sidste måned genindført nedlukning.

Den rammer i alt én million mennesker og er forårsaget af blot fire smittetilfælde, skriver BBC.