Krigsskibe fra Kina og Taiwan sejler tæt i strædet

Enkelte kinesiske skibe krydsede søndag ind over linjen, siger kilden, der ikke ønsker sit navn frem.

Normalt krydser militærfly og krigsskibe fra begge sider ikke ind på den anden side af denne linje.

Taiwans forsvarsministerium siger, at adskillige kinesiske flådeskibe, fly og droner har simuleret angreb på øen og dens flåde.

Derfor har Taiwan sendt fly og skibe ud for at reagere ”på passende vis”, meddeler ministeriet.

Mens de kinesiske skibe nærmede sig midterlinjen i strædet, blev Taiwans skibe tæt på for at holde øje med dem og om muligt nægte de kinesiske skibe at krydse linjen, forklarer den unavngivne kilde.