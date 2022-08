Taiwan affyrer nødblus for at advare syv droner og fly

Taiwan har sent fredag affyret nødblus for at advare syv droner og et fly, der fløj over østatens afsidesliggende øer Kimnen og Matsu.

Det oplyser Taiwans forsvarsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om et uidentificeret fly.

Ifølge ministeriet er militæret i højt alarmberedskab begge steder, som ligger tæt på Kinas kyst.