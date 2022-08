Kina har indledt militærøvelse nær Taiwan efter omstridt besøg

Derfor har Taiwan bedt skibe om at tage alternative ruter, og Taiwan har samtaler med Filippinerne og Japan om at finde alternative ruter for luftfarten. Det sker, for at undgå at skibe og fly kommer ind i øvelsesområderne.

Taiwan har beskrevet øvelserne som et ”irrationelt træk for at udfordre den internationale orden”.

EU fordømmer også Kinas reaktion på Pelosis visit.

- Der er ingen begrundelse for at bruge et besøg som påskud for aggressiv militær aktivitet i Taiwanstrædet. Det er normalt og rutinemæssigt for lovgivere fra vores lande at rejse internationalt, siger EU’s udenrigschef, Josep Borrell, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, er den mest højtstående politiker fra USA, som har besøgt østaten i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Beijing, som mener, at Taiwan hører under Kina.